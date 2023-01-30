Монголия страдает из-за антироссийских санкций, - премьер Оюун-Эрдэнэ

CentralAsia (CA) - Монгольский премьер Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ сообщил, что республика страдает из-за антироссийских санкций, принятых Западом. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times. Премьер-министр считает, что экономические санкции нужно вводить после детального анализа, поскольку они влияют и на другие государства.

«Несмотря на то, что Монголия — демократическая страна, она также находится под давлением из-за санкций, введенных в отношении России», — заметил Оюун-Эрдэнэ.

Он привел в пример ситуацию с авиакомпаниями. Улан-Батор получал «навигационные сборы» от компаний, чьи самолеты совершали рейсы Европа-Азия через российское воздушное пространство и пролетали также над территорией Монголии. После того, как Москва в ответных мерах запретила некоторым странам пролетать над Россией, ситуация для Монголии изменилась.

По словам монгольского политика, украинский конфликт особенно негативно влияет на экономику «малых стран, не имеющих выход к мору, в том числе и Монголию».