На пунктах пропуска из Тывы в Монголию с 21 по 25 февраля будут введены ограничения

CentralAsia (MNG) - Как информирует Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, с 21 по 25 февраля 2023 года вводятся ограничения в работе пунктов пропуска через государственную границу с Монголией.

21 и 22 февраля устанавливаются санитарные дни на пунктах пропуска «Хандагайты» (Боршоо), «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур». Ограничения устанавливаются по инициативе монгольской стороны в связи с празднованием Нового года по лунному календарю (Цагаан-Сар) Монголии.

Также в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля и переносом выходного дня с 1 января на 24 февраля, утверждённого Постановлением Правительства РФ, санитарными днями объявляются 23 и 24 февраля 2023 года.

Таким образом, с 21 по 24 февраля движение через государственную границу на всех трёх пунктах пропуска будет приостановлено.

Дополнительный санитарный день - 25 февраля - установлен для пунктов пропуска «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур». Пункт «Хандагайты» 25 февраля работает в обычном режиме. Следующий день, 26 февраля, – воскресный, следовательно, выходной.

В связи с этим, Агентство по внешнеэкономическим связям рекомендует жителям и гостям республики, планирующим поездки в Монголию, учитывать информацию о предстоящих в феврале санитарных днях на пунктах пропуска.

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