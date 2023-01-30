Посол Далай-ламы в России подал в отставку после того, как был назван «иностранным агентом»

Эрдне Омбадыков

CentralAsia (MNG) - Представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче (Эрдне Омбадыков) принял решение уйти с поста Верховного ламы Калмыкии после того, как Минюст России признал его «иностранным агентом».

«Народу Калмыкии и всем последователям буддизма в эти трудные времена я желаю сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых зиждется исповедуемое нами Учение Будды», — говорится в его обращении.

27 января Минюст России признал Эрдне Омбадыкова «иностранным агентом».

Омбадыков уехал из России в Монголию осенью 2022 года по политическим причинам. В октябре он сказал в эфире на YouTube: «Украинская сторона, конечно, действительно права — они защищают свою страну, свою землю, свою правду, свою конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права и что эта война необходима».

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