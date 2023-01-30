экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Посол Далай-ламы в России подал в отставку после того, как был назван «иностранным агентом»
Эрдне Омбадыков
Эрдне Омбадыков

CentralAsia (MNG) -  Представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче (Эрдне Омбадыков) принял решение уйти с поста Верховного ламы Калмыкии после того, как Минюст России признал его «иностранным агентом».

«Народу Калмыкии и всем последователям буддизма в эти трудные времена я желаю сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых зиждется исповедуемое нами Учение Будды», — говорится в его обращении.

27 января Минюст России признал Эрдне Омбадыкова «иностранным агентом».

Омбадыков уехал из России в Монголию осенью 2022 года по политическим причинам. В октябре он сказал в эфире на YouTube: «Украинская сторона, конечно, действительно права — они защищают свою страну, свою землю, свою правду, свою конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права и что эта война необходима».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com