Монголия все еще не оправилась от последствий антироссийских санкций, — Financial Times

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай // © Lisi Niesner/Reuters

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр не имеющей выхода к морю демократии жалуетн ся на удар по экономике своей страны.

Полномасштабное вторжение России в Украину нанесло ущерб монгольской экономике, заявил ее премьер-министр, заявив о финансовом ущербе, включая потерю доходов авиакомпаний и трудности с импортом необходимых товаров из России.

Спустя почти год после полномасштабного вторжения в Украину и последующего введения широкомасштабных санкций США и их союзниками в отношении Москвы не имеющая выхода к морю демократия, насчитывающая всего 3,3 миллиона человек, зажатая между Россией и Китаем, все еще не оправилась от удара.

«Несмотря на то, что Монголия — демократическая страна, она также находится под давлением из-за санкций, введенных против России», — заявил в интервью Financial Times 42-летний премьер-министр страны Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай . Он добавил, что карательные меры представляют собой «двойную санкцию в отношении Монголии, хотя это не наша вина».

Сопутствующий ущерб варьируется от сложностей с выплатами российским компаниям, от которых, по словам Оюун-Эрдэнэ, Монголия «полностью зависит» в плане топлива, до потери доходов авиакомпаний, которые когда-то летали над страной.

«Ситуация в Украине — это не просто конфликт между двумя странами», — сказал премьер. «Это оказывает негативное и огромное влияние на мировую экономику и особенно на малые и не имеющие выхода к морю страны, включая Монголию». . . Экономические санкции должны быть введены на основе обширных исследований, потому что они имеют обширные последствия и негативное влияние на другие страны».

Авиакомпании, которые когда-то выполняли маршруты Европа-Азия через российское воздушное пространство, летали и над территорией Монголии, за что платили Улан-Батору ценные «навигационные сборы».Они рассеялись, поскольку российские запреты на воздушное пространство, введенные Москвой в ответ на меры ЕС в отношении российских самолетов, вынудили многие европейские авиакомпании летать либо над Северным полюсом, либо выбрать более южный маршрут через Среднюю Азию и Турцию.

«Поскольку самолеты не могут летать над Россией, нам не хватает доходов от навигации», — сказал Оюун-Эрдэнэ. «Во-вторых, мы импортируем наше топливо из России, и, поскольку [российские энергетические] компании и банки находятся под санкциями, мы сталкиваемся с проблемами оплаты». Он добавил, что вызванная войной нехватка в России таких товаров, как дизельное топливо, подсолнечное масло и горнодобывающее оборудование, привела к «прекращению производства некоторых продуктов, которые мы используем ежедневно».

Оюун-Эрдэнэ заострил внимание на этих вопросах во время дипломатических переговоров последних месяцев, включая поездку в Германию в октябре и августовский визит в Улан-Батор генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Ван И, тогдашний министр иностранных дел Китая, также побывал в Монголии в конце прошлого года вскоре после того, как его повысили до члена политбюро Коммунистической партии Китая.

«Мы считаем, что Китай, ЕС и Германия имеют большое влияние на ситуацию [на Украине]», — сказал Оюун-Эрдэнэ. «В этом контексте я совершил официальный визит в Германию, а также у нас состоялись обсуждения с нашими китайскими коллегами, в частности, во время визита Ван И в Монголию».

Отражая свою зависимость от России в плане важнейших поставок, Монголия в равной степени зависит от китайского спроса на уголь, медь и другие экспортные товары. Уголь и медь составляют около 60 процентов от общего объема экспорта страны, за ними следуют золото и железная руда с 20 процентами.

В конце ноября Оюун-Эрдэнэ руководил открытием нового трансграничного железнодорожного сообщения с Китаем, которое, как надеется его правительство, увеличит экспорт угля в период до пандемии примерно с 30 млн тонн в год до 80 млн тонн в год.

«Девяносто процентов экспорта Монголии идет в Китай, и Монголия полностью зависит от России с точки зрения топлива. Мы также зависим от двух наших соседей в плане продуктов питания и других продуктов», — сказал премьер-министр. «Но Монголия — парламентская демократия, и мировоззрение [наших] людей и общество сильно отличаются от этих стран». . . Монголия не имеет выхода к морю, но мы не заблокированы разумом».

Такое демократическое мышление может подпитывать общественное давление на монгольских лидеров, с которым их коллегам в Китае и России редко приходится бороться. В начале декабря большие толпы, возмущенные предполагаемым хищением государственных угольных активов, пригрозили штурмом правительственных зданий в Улан-Баторе.

«Разочарование и массовые протесты были результатом неравномерного распределения богатства, имевшего место в течение последних 32 лет», — сказал в отдельном интервью FT министр юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ, имея в виду период после перехода Монголии к демократия в 1990 году.

С тех пор администрация Оюун-Эрдэнэ начала широкомасштабные расследования в отношении государственных чиновников и руководителей государственных природных ресурсов и транспортных компаний.

Власти арестовали десятки человек по подозрению во взяточничестве, злоупотреблении властью и «неосновательном обогащении», включая изъятие полицией 7,3 млрд тугриков (2,1 млн долларов) в доме руководителя государственной железной дороги.

Но правительство оспаривает утверждения протестующих о том, что с 1995 года из государственных запасов угля было украдено 40 трлн тугриков — по сравнению с официальным доходом в 45,2 трлн тугриков от экспорта угля за этот период.

автор: Том Митчелл

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Financial Times

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