У Японии самый сильный паспорт № 1 в мире на 2023 год — посмотрите, какое место в списке занимает Монголия

CentralAsia (MNG) - Индекс паспортов Henley & Partners измеряет безвизовый доступ в 227 пунктов назначения по всему миру. Он ранжирует паспорта мира по количеству пунктов назначения, в которые их владельцы могут попасть без предварительной визы.

Ключевым выводом индекса является то, что они называют «прямой связью между силой паспорта и доступом к мировой экономике».

Например, японский паспорт дает безвизовый доступ в 193 пункта назначения, что составляет колоссальные 98% мировой экономики. С другой стороны, граждане стран с самым низким рейтингом индекса, таких как Афганистан, Ирак (безвизовый режим 29 баллов) и Сирия (безвизовый режим 30 баллов), фактически лишены различных возможностей для экономической мобильности и роста.

Монголия занимает 81-е место в списке с безвизовым доступом к 61 направлению. После Монголии идут такие страны, как Мозамбик, Бенин, Индия и Руанда.

Самые мощные паспорта в мире

Япония

Сингапур и Южная Корея

Германия и Испания

Финляндия, Италия и Люксембург

Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция

Франция, Ирландия, Португалия и Великобритания

Бельгия, Чехия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария и США.

Австралия, Канада, Греция и Мальта

Венгрия и Польша

Литва и Словакия

Две другие страны Азии заняли второе место: Южная Корея и Сингапур. Оба паспорта позволяют гражданам, имеющим паспорта, въезжать в 192 страны без визы.

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