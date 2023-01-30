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Основной токен Treasure DAO MAGIC добавлен на монгольскую криптобиржу idax

CentralAsia (MNG) -  Количество пар для торговли фьючерсами на монгольской криптобирже idax увеличивается.

idax с гордостью объявляет об еще одном замечательном проекте, который появится на их торговой платформе. MAGIC токен будет доступна на idax.

Дата начала торгов: 30.01.2023.

MAGIC — это валюта экосистемы Treasure, которая служит кросс-метавселенной деньгами в общем экономическом слое.

MAGIC — это служебный токен Treasure, экосистемы NFT, построенной на Arbitrum. Токены MAGIC используются для покупки и продажи NFT на торговой площадке Trove, а также могут быть отправлены в стейкинг.

источник: idax

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