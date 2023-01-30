В Лондоне будет поставлена монгольская историческая трагедия «The Mongol Khan»

CentralAsia (MNG) - Началась подготовка к постановке спектакля «Тамгагуй Төр» (по русс. Государство без печати) под названием «The Mongol Khan» - («Монгольский хан») в Вест-Энд-центре Лондона, столицы Соединенного Королевства, и работают с британской студией «Wild Yak» над разработкой креативного плана и маркетинговой стратегии.

Продюсеры студии «Wild Yak» Оливер Кинг, Гай Чепмен и Пол Годфри в августе 2022 года работали в Монголии, посмотрели спектакль «Тамгагуй Төр», познакомились с режиссером Баатаром Бат-Өлзием, продюсером Есөнмөнхом Мягмаром и актерами, высоко оценили спектакль. качество работы.

Исследователь Джон Мэн и драматург Тимберлейк Вертенбейкер работают над английской адаптацией пьесы. Исследователь Джон Мэн — автор, написавший десятки книг по истории Монголии и ханов Монгольской империи.

Спектакль «Тамгагуй Төр» написанный народным писателем, лауреатом Государственной премии Бавуугийн Лхагвасурэном и поставленный режиссером Баатаром Бат-Өлзием, продемонстрировал высочайшие достижения в истории монгольской культуры и искусства. С апреля спектакль был непрерывно показан 117 раз на сцене Государственного академического драматического театра.

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