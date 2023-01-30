Монгольские заключенные в Корее хотят книги по истории и бизнесу

CentralAsia (MNG) - Сотрудники консульского отдела Монголии в Южной Корее посетили граждан Монголии, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы городов Тэджон и Чхонан.

«Один гражданин Монголии отбывает наказание в тюрьме Тэджон и 10 — в тюрьме Чхонан. Обстановка и условия в тюрьме хорошие, настроение и самочувствие наших граждан в норме», — сообщили в консульском отделе посольства Монголии в Южной Корее.

По случаю Лунного Нового года Цагаан Сар при поддержке Министерства иностранных дел на счета каждого заключенного была зачислена определенная сумма финансовой помощи, предоставленной «Фондом помощи монгольским гражданам за границей».

Эти монгольские заключенные в корейской тюрьме просили книги, связанные с бизнесом и экономикой, статистикой, данными и исследованиями в Монголии, помимо исторических и литературных тем.

Администрация тюрем Тэджон и Чхонан проинформировала об условиях и состоянии здоровья монгольских граждан, и, помимо организации образовательных тренингов, на тюремной фабрике работают в общей сложности девять человек. Кроме того, руководство тюрьмы пообещало принять предложения заключенных граждан Монголии и оказать необходимую поддержку и помощь.

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