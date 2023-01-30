В иранском Мехабаде в штаб-квартире КСИР прогремели взрывы, - СМИ

CentralAsia (CA) - В Иране в ночь на 30 января произошли взрывы в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в городе Махабад, а также на границе с Сирией. Об этом заявил в Twitter журналист BNN Breaking Гурбакши Сингх Чахала.

«Взрывы происходят в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Махабаде, Иран. Причина взрывов на данный момент остается неизвестной», - сообщил Чахала.

BREAKING: #BNNIran Reports



Explosions occur at the Islamic Revolutionary Guard Corps headquarters in #Mahabad #Iran.



The cause of the explosions remain unknown at this time.



This story is developing. pic.twitter.com/iLdcFY2yjZ — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 29, 2023

Позже он дополнил, что в Иране произошла серия взрывов, часть пришлась на границу с Сирией.

«По словам источника в службе безопасности, в 22:15 беспилотник нанес три последовательных удара с воздуха, первый предупредительный, второй и третий по трейлеру с продовольственной помощью на сирийской стороне», - сообщил журналист.

Several explosions have been reported in #Mahabad, #Iran.



This comes just one night after another drone attack that struck Iran. pic.twitter.com/ayBuTb1yYd — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 29, 2023

О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее на объектах военной инфраструктуры в Иране в ночь на 29 января произошла серия мощных взрывов, в ряде городов была объявлена воздушная тревога. В городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел. Атаке беспилотников подверглись также военный склад и центр по производству боеприпасов. Звуки взрывов были слышны и в Тегеране, по сообщениям очевидцев, в небо над иранской столицей поднялись самолеты.

В министерстве обороны Ирана назвали атаку неудачной. Один из беспилотников был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались.

Официальные лица США заявили, что Штаты не участвовали в ударах по Ирану. Источники Al Arabiya сообщили, что за ночной атакой беспилотников на военный завод в Иране стоит Израиль.