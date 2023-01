В иранском Мехабаде в штаб-квартире КСИР прогремели взрывы, - СМИ

CentralAsia (CA) - В Иране в ночь на 30 января произошли взрывы в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в городе Махабад, а также на границе с Сирией. Об этом заявил в Twitter журналист BNN Breaking Гурбакши Сингх Чахала.

«Взрывы происходят в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Махабаде, Иран. Причина взрывов на данный момент остается неизвестной», - сообщил Чахала.

