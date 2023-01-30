Финская платформа Eduten для поддержки математического образования будет внедрена ​​в Монголии

CentralAsia (MNG) - Платформа Eduten для поддержки математического образования в Финляндии, которая является мировым лидером по образовательным успехам, стала возможной для использования в обучении общеобразовательных школ Монголии. В этих рамках ведется подготовка преподавателей и экспертов для участия в пилотной программе.

Eduten – цифровая образовательная платформа №1. Из Финляндии.

Eduten Playground – интерактивная образовательная платформа, которая воплощает в себе самые эффективные аспекты и принципы системы образования Финляндии, являющейся одной из лучших в мире. Более 40% финских школ используют её для обучения детей математике. Команда создателей Eduten Playground включает в себя профессоров, преподавателей, психологов и инженеров в области вычислительной техники.

Многочисленные научные исследования наглядно показывают, что обучение с помощью Eduten Playground улучшает математические способности детей и снижает тревогу, вызываемую непониманием материала.

Платформа Eduten имеет базу данных из более чем 200 тысяч математических упражнений и задач, разработанных на основе искусственного интеллекта и игр. Это интеллектуальная система, которая важна для снижения нагрузки на учителей и повышения качества и эффективности уроков математики.

Платформа получила премию ЮНЕСКО в области ИКТ для образования в 2020 году и награду ЮНИСЕФ за выдающиеся достижения в области образовательных технологий в 2022 году. В пилотной программе примут участие 520 учащихся из 15 групп 9 школ столицы, аймаков и сомонов.

В реализации платформы участвуют Главное управление образования, Национальный институт исследований в области образования, Центр оценки образования, столичное управление образования, профильные эксперты, руководство школ и учителя из отдельных провинциальных аймаков.

По результатам тест-исследования будет определено, как внедрить платформу в обучение общеобразовательных школ.

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