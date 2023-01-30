Эрдоган объяснил, почему имеет право в третий раз идти в президенты вопреки Конституции Турции

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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг заявления оппозиционного альянса о том, что он не может участвовать в следующих президентских выборах, поскольку его уже дважды избирали в 2014 и 2018 годах, передает Hurriyet Daily News.

«Турция по итогам выборов 2018 года перешла к новой правительственной системе. Это означает, что она перезагрузила (систему). Из соображений здравого смысла и по закону президент, избранный в 2018 году, является первым президентом новой системы», - сказал Эрдоган во время митинга в эгейской провинции Денизли.

Ранее оппозиционная турецкая партия «Альянс нации» заявила, что Эрдоган не может баллотироваться на президентских выборах в середине мая, поскольку, согласно конституции, человек может избираться на пост президента только дважды.

Эрдоган раскритиковал оппозицию за, как он заявил, безосновательные аргументы.

«Что ж, поскольку они видят, что не могут найти кандидата, они нападают на мою кандидатуру. Я президент уже четыре с половиной года. Где вы были в это время? Почему вы все это не сказали раньше? Конституция, измененная голосами народа в 2017 году, настолько четкая, что не оставляет места для колебаний [относительно моей кандидатуры]», - сказал он.

На прошлой неделе Эрдоган объявил, что выборы в Турции состоятся 14 мая - на месяц раньше запланированного срока. В партии власти объясняли это тем, что выборы в июне будут совпадать с сезоном летних отпусков, когда люди путешествуют.

Эрдоган является единым кандидатом от правящего «Альянса народа», в который наряду с Партией справедливости и развития входит Партия националистического движения. В свою очередь шестипартийный оппозиционный альянс Турции пока не назвала своего претендента.

Турция в 2018 году перешла от парламентской формы правления к президентской.