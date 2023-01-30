Посол США в Улан-Баторе посетил монгольских студентов Университета имени Бригама Янга на Гавайях

Ричард Л. Буанган // Фото: Моник Саенс

CentralAsia (MNG) - 20 января посол США в Монголии Ричард Л. Буанган посетил Университет Бригама Янга на Гавайях, чтобы встретиться со студентами из Монголии.

По прибытии президент Университета имени Бригама Янга (УБЯ) на Гавайях Джон С.К. Кауве III и вице-президент по развитию Лаура Тевага, к которым присоединился монгольский студенческий клуб, приветствовали посла Буангана. В своем вступительном слове президент Кауве сообщил, что УБЯ-Гавайи выпустило более 500 монгольских студентов со степенью бакалавра. Многие с тех пор вернулись домой и выполнили миссию университета по подготовке студентов к тому, чтобы они стали лидерами в своих семьях, сообществах и выбранных областях.

Посол Буанган поделился, что на протяжении всей своей жизни, полной перемен и движения, его взгляд на мир расширился благодаря знакомству с другими культурами и тому, что он столкнулся с образом жизни, отличным от его собственного. Опыт, который побудил его вести жизнь служения своей стране. Буанган обратился к студентам и похвалил их за то, что они были здесь, сказав: «Тот факт, что вы здесь ... делаете этот большой шаг, чтобы учиться вместе, учиться вместе, жить вместе и вместе открывать миссию и цель ... Мне очевидно, что все вы являетесь примерами тех, кто призван к службе».

Посол Буанган продолжил делиться своим опытом жизни среди народа Монголии. Заявив, что «независимо от работы над сложными проблемами, такими как изменение климата ... или геополитические проблемы, полезно иметь общее понимание и понимание цели того, почему мы, как две великие демократии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, должны работать вместе».

Затем студенты и все зрители имели возможность задать вопросы послу. Студенты приступили к уязвимым вопросам, касающимся силы экономики и демократии их правительства.

На протяжении обсуждения посол Буанган продолжал хвалить Монголию и ее гордый народ. Он призвал студентов, если они хотят построить свои сообщества и укрепить свою демократию, они должны выйти в мир и поделиться своими историями. Он объяснил, что, когда они сообщат миру захватывающую историю и культуру своей родины, откроется больше дверей и появятся новые возможности.

В заключение посол Буанган напомнил нам, что, хотя этот мир может быть огромен, мы могли бы оставить его в лучшем положении, если будем работать вместе.

источник: BYU-Hawaii News

перевод: Татар С.Майдар

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