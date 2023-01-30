Число погибших от холодов в Афганистане возросло до 170 человек

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CentralAsia (CA) - По меньшей мере 170 человек в Афганистане умерли от переохлаждения из-за аномально холодной зимы. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя министерства по борьбе со стихийными бедствиями и гуманитарным вопросам в сформированном движением «Талибан» Шафиуллу Рахими.

«Всего 170 человек, в том числе дети и женщины, погибли, еще 30 человек, включая женщин и детей, пострадали в результате заморозков и выпавшего снега в 24 из 34 провинциях страны за последние три недели», — приводит агентство слова Рахими.

По словам чиновника, из-за аномальных погодных условий более 150 жилых домов были разрушены, погибло свыше 80 тысяч голов скота.

Афганистан переживает одну из самых холодных зим за последние годы. В начале января температура упала до минус 28 градусов, что намного ниже средней температуры для этого времени года, которая составляет от 0 до 5 градусов. Негативное воздействие климата усугубляется гуманитарным кризисом. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, почти 30 млн человек (всего население составляет около 34 млн человек) нуждаются в жизненно необходимой помощи.