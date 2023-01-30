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Умерла первая исполнительница роли Уэнздей в «Семейке Аддамс»
Лиза Лоринг
Лиза Лоринг

CentralAsia (CA) -  Умерла актриса Лиза Лоринг — исполнительница роли Уэнздей Аддамс в оригинальном сериале «Семейка Аддамс» 1964 года, сообщает Variety со ссылкой на ее дочь. Актрисе было 64 года.

Артистка скончалась в субботу, 28 января. Причиной смерти стал инсульт. По данным издания, последние три дня жизни Лоринг провела в больнице под наблюдением врачей.

Роль дочери пары экстравагантных злодеев она исполнила в шестилетнем возрасте. «Семейка Аддамс», ставшая первой телеадаптацией франшизы, которая до этого существовала только в виде комиксов и мультфильмов, выходила на американском телеканале ABC с 1964 по 1966 год.

Лиза Лоринг стала сниматься еще в трехлетнем возрасте. После роли в «Семейке Аддамс» она появилась еще в нескольких ситкомах. В начале 1980-х она исполнила роль в американской мыльной опере «Как вращается мир». К концу 1980-х она стала сниматься в малобюджетных жанровых фильмах, таких как «Дикая гавань» и «Кровавое безумие» (1987). Позднее Лиза Лоринг стала работать визажистом в фильмах для взрослых.

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