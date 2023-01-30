В Иране в результате землетрясения пострадали 664 человека

CentralAsia (CA) - 28 января в северо-западной части Ирана произошло землетрясение силой 5,9 баллов. Его эпицентр находился в 23 км от города Хой на глубине 43 км.

Из-за землетрясения пострадали 664 человека. Еще два человека погибли. Об этом сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян, его слова приводит агентство IRNA.

В больницы были госпитализированы 64 человека, дополнил Мотамедян. По оценкам властей, из-за землетрясения разрушены от 20% до 50% строений в двух городах и более чем 70 селах. Также в 30 селах было отключено электричество, но его подачу уже возобновили.

В Хойе проживают 175 тыс. человек.