Численность населения Узбекистана превысила 36 млн человек

CentralAsia (UZ) - На 1 января 2023 года плотность населения по стране составила 80,2 человека на один кв км. Об этом говорится в отчёте Агентства по статистике.

Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2023 года составила 36 024,9 тыс. человек, в том числе мужчины составили 18 128,6 тыс. человек, женщины – 17 896,3 тыс. человек, городское население – 18 335,7 тыс. человек, сельское население – 17 689,2 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2023 года 31,7% постоянного населения республики составили лица моложе трудоспособного возраста, 56,8% – в трудоспособном возрасте и 1,5% – старше трудоспособного возраста.

На 1 января 2023 года плотность населения по стране составила 80,2 человека на один квадратный километр. Это на 1,6 человек больше, если сравнить с аналогичным периодом 2021 года (78,6 человек на один квадратный километр в 2022 году). В разрезе регионов наибольшая плотность населения составила 6 597,5 человек в Ташкенте, 772,7 – Андижанской области и 588,2 – Ферганской области. Наиболее низкие показатели зафиксированы в Навоийской области – 9,5 и Республике Каракалпакстан – 11,9 человек.

Число живорождений в январе-декабре 2022 года составило 932,2 тыс. человек, из них мальчики составили 482,4 тыс. человек, девочки – 449,8 тыс. человек, число родившихся в городских районах составило 473,4 тыс. человек, а сельской местности – 458,8 тыс.

Если в 1920 году численность постоянного населения Республики Узбекистан составляла 4,4 млн человек, то к 1 января 2023 года она увеличилась на 31,6 млн человек, или в 7 раз и составила 36 024,9 тыс. человек. В свою очередь коэффициент естественного прироста возрос на 9,9 промилле и, по сравнению с 1920 годом (11,0 промилле), он составил 20,9 промилле.