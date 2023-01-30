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В Пакистане при взрыве в мечети погибли 17 человек, ранены более 90 (видео)

CentralAsia (CA) -  В пакистанском городе Пешавар террорист-смертник устроил взрыв. В результате погибли как минимум 17 человек, более 90 получили ранения, сообщает телеканал Geo TV.

По данным правоохранительных органов, смертник находился в первом ряду молившихся. По словам очевидцев, в момент взрыва мечети было порядка 120 человек, в целом она вмещает до 500 человек. После взрыва здание обрушилось.

Более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Провинциальный департамент здравоохранения объявил о чрезвычайной ситуации в медицинских учреждениях. Никто из местных террористических группировок пока не взял ответственность за взрыв.

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