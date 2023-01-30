В Узбекистане начали готовиться к наводнениям после морозов

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CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана по поручению президента Шавката Мирзиёева создало штаб по борьбе с возможными наводнениями, паводками и оползнями, которые ожидаются на фоне потепления после аномальных морозов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Премьер-министр Абдулла Арипов провел совещание по предупреждению чрезвычайных ситуаций в стране, связанных с наводнениями, паводками и оползнями. На совещании руководители профильных министерств и местных администраций получили поручения готовиться к возможным чрезвычайным происшествиям и ликвидации их последствий.

По данным Узгидромета, на этой неделе температура воздуха в Узбекистане повысится до 10 градусов тепла днем и плюс 3 градусов ночью. После выпадения большого количества снега и морозов с наступлением тепла в горных районах страны ожидаются паводки и оползни.

С 10 января на всей территории Узбекистана была зафиксирована аномально холодная погода, ночью температура опускалась до минус 19-25 градусов, а днем - до 17 градусов мороза. Во всех населенных пунктах в разы увеличилось потребление электроэнергии и газа, что стало причиной массовых отключений электроэнергии, понижения давления газа в домах и отключения теплоснабжения. На прошлой неделе холода в стране начали постепенно отступать.