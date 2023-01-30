Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 28

CentralAsia (CA) - Не менее 28 человек погибли и более 150 пострадали при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар, сообщает телеканал Dawn.

«Власти заявили, что по меньшей мере 28 человек погибли и 150 получили ранения… В свою очередь официальный представитель больницы «Леди Ридинг» Мохаммад Асим сообщил, что раненые все еще доставляются в медицинское учреждение, и некоторые из них находятся в критическом состоянии», - сообщает телеканал.

Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13:40 (по местному времени) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети обрушилась, ряд очевидцев сообщает об обрушении крыши здания.