Узбекистан и Таджикистан обсудили демаркацию границы

Иллюстративное фото.

CentralAsia (TJ) - С 23 по 30 января в Душанбе состоялась очередная встреча рабочих групп совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.

В ходе встречи обсуждены вопросы прохождения проектной демаркационной линии таджикско-узбекской государственной границы, а также технологический процесс создания демаркационных карт.

Кроме того, в рамках переговоров осуществлены полевые обследования отдельных участков таджикско-узбекской государственной границы.

«Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. По итогам мероприятия был подписан соответствующий протокол», – говорится в сообщении.

Следующая встреча состоится на территории Узбекистана.

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