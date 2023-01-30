Узбекистан и Таджикистан обсудили демаркацию границы
- Таджикистан, политика
- 17:38, 30 января 2023
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- Обновлено: 17:48, 30 января 2023
Иллюстративное фото.
CentralAsia (TJ) - С 23 по 30 января в Душанбе состоялась очередная встреча рабочих групп совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.
В ходе встречи обсуждены вопросы прохождения проектной демаркационной линии таджикско-узбекской государственной границы, а также технологический процесс создания демаркационных карт.
Кроме того, в рамках переговоров осуществлены полевые обследования отдельных участков таджикско-узбекской государственной границы.
«Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. По итогам мероприятия был подписан соответствующий протокол», – говорится в сообщении.
Следующая встреча состоится на территории Узбекистана.
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