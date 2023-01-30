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Узбекистан займется развитием угольных шахт в Кыргызстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан займется развитием угольных шахт в Кыргызстане, а также закупкой угольной продукции в этой стране, сообщает Podrobno.uz.

Министерства энергетики Узбекистана и Кыргызстана подписали соглашение о развитии сотрудничества в угольной отрасли. Документ предусматривает реализацию совместных проектов по развитию угольных шахт на территории Кыргызстана, а также организацию экспорта угля из Кыргызстана в Узбекистан.

В рамках этого сотрудничества узбекская сторона поставит Кыргызстану необходимое оборудование для разработки угля, а также создаст специальную лабораторию по анализу качества добываемой продукции.

Кроме того, министерства подписали меморандум о совместном изучении возможностей реализации строительства «Чаткальского» каскада ГЭС. Его мощность составляет 1800 МВт. Каскад будет состоять из нескольких станций, в том числе Баркрауской ГЭС (700 МВт) и Нижне-Чаткальской ГЭС (110 МВт).

Еще один важный момент – стороны заключили соглашение в области газа и нефти, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по организации сборки электроизмерительных приборов в Кыргызстане. Основная цель – организовать производство электротехнического оборудования на заводе «Дастан» (трансформатор, сборка счетчиков АСКУЭ). С узбекской стороны партнером проекта выступит «Тошэлектроаппарат».

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