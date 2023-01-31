Число погибших в результате теракта в Пакистане увеличилось до 59

CentralAsia (CA) - Число погибших при взрыве в мечети в городе Пешаваре на северо-востоке Пакистана выросло до 59 человек, еще 157 человек пострадали, сообщает газета Dawn со ссылкой на представителя местной больницы. Среди погибших 27 человек были сотрудниками полиции, передает Reuters.

По данным правоохранительных органов, внутри мечети проводится спасательная операция, поскольку несколько человек находятся под обломками.

«В больницах по всему городу введено чрезвычайное положение, и раненым предоставляются лучшие медицинские услуги», — сообщил газете высокопоставленный чиновник.

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Взрыв в мечети в Пешаваре произошел 30 января. В этот момент в здании находились около 400 человек, сообщил Reuters начальник полиции Пешавара Иджаз Хан. По информации правоохранительных органов, взрыв устроил террорист-смертник. При взрыве здание обрушилось. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Техрик-е Талибан Пакистан».