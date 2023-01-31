ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило данные о количестве жертв среди мирного населения в Украине. Согласно данным, с 24 февраля 2022 года по 30 января 2023 года погибли 7110 человек, 11 547 ранены.

Среди погибших: 2819 мужчин, 1905 женщин, 180 девочек и 225 мальчиков. Пол 33 детей и 1948 взрослых определить не удалось.

Среди раненых: 2 539 мужчин, 1 804 женщины, 242 девочки и 334 мальчика. Также ранены 266 детей и 6362 взрослых, чей пол неизвестен.

По данным ООН, в Донбассе 4 144 погибших и 5 854 раненых. Из них на подконтрольных Украине территориях убиты 3 644 человека, ранены — 4 159 человек. На территориях, находящихся под контролем России, 500 убитых и 1695 раненых.

В ООН считают, что большинство мирных жителей пострадали из-за оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и ударов с воздуха.

Информация о погибших и раненых задерживается из нескольких регионов, где велись интенсивные боевые действия. Речь идет в том числе о Мариуполе, Изюме, Лисичанске, Попасной, Cеверодонецке. Реальные цифры пострадавших могут быть гораздо выше, подчеркнули в ООН.