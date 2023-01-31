США отправили в Украину первую партию БМП Bradley

CentralAsia (CA) - США отправили в Украину первую партию боевых машин пехоты (БМП) Bradley в рамках соглашения о военной помощи на сумму $2,85 млрд, сообщает пресс-служба Транспортного командования ВС США.

«Груз, состоящий из более чем 60 БМП Bradley, на прошлой неделе покинул берега Норт-Чарльстон, штат Южная Каролина, чтобы предоставить украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности», — говорится в сообщении. В сообщении на сайте командования опубликованы фото транспортировки Bradley. Для перевозки было зафрахтовано судно норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen.

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4 января президент США Джо Байден объявил об отправке в Украину боевых машин пехоты Bradley. Позднее Пентагон сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву объемом $2,5 млрд войдут 59 БМП Bradley. В Белом доме отметили, что поставки Bradley потребуют времени, но Вашингтон постарается реализовать это как можно быстрее.

Bradley производит британская компания BAE Systems. Как рассказывал Bloomberg бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан, эти бронемашины способны значительно увеличить боеспособность наземных войск, поскольку это, «по сути, легкий танк». По его словам, Bradley вооружены 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW.