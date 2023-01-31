Ведется подготовка к безвизовому въезду граждан Монголии в Республику Корея, — Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) - 30 января, министр иностранных дел предоставила информацию о «политике и деятельности Монголии в области внешних отношений».

«Дискуссии о безвизовом режиме для граждан Монголии часто ведутся в высокоразвитых странах. Мы активно обсуждаем вопрос визовых льгот с Республикой Корея. В ходе предстоящего визита премьер-министра Монголии ведется подготовка к предложению безвизового въезда в страну в ближайшее время.

Нашей первоочередной задачей является обсуждение безвизового режима и упрощения визового режима для выезжающие на лечение. Кроме того, в последние годы мы предлагали корейской стороне упростить оформление для тех наших граждан, которые путешествовали многократно, а теперь же , мы вообще , предлагаем упростить безвизовой режим для всех наш граждан», — сказала о мероприятиях, направленных на граждан министр МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх.

О состоянии международных отношений в 2023 году она сказала следующее: «Мы будем поддерживать сбалансированное партнерство с двумя нашими соседями и третьими странами-партнерами и продолжать нашу независимую стратегическую внешнюю политику, которая отдает приоритет национальным интересам. Внимание будет уделено привлечению необходимых инвестиций для решения вопросов инфраструктуры, энергетики, индустриализации и городского и сельского развития в рамках политики возрождения.

В целях усиления развития транспортной отрасли планируется уделить большое внимание заключению межправительственных соглашений в сфере воздушного и автомобильного транспорта с другими странами. В связи с объявлением 2023-2025 годов Годом посещения Монголии мы будем продвигать осуществляемые мероприятия и поддерживать индустрию туризма».

157 граждан Монголии отбывают наказание в 17 странах

Кроме того, министр упомянула, что 167 000 граждан Монголии проживают в 87 странах мира, и сказала, что «125 000 из них являются легальными резидентами. С 2009 по 2022 год 2,2 миллиарда тугриков было предоставлено 800 гражданам из Фонда помощи монгольским гражданам за рубежом. В бюджет фонда заложено 200 миллионов тугриков на 2022 год и 392 миллиона тугриков на этот год. Глядя на расходы фонда в прошлом году, большая их часть была направлена ​​на транспортировку останков погибших граждан и доставку людей, которые не могут вернуться домой.

В 2022 году 762 гражданина были причастны к преступлениям в зарубежных странах, 144 гражданина скончались за границей. Кроме того, по состоянию на прошлый год 157 граждан отбывают наказание в 17 странах мира.

Оказана консульская помощь гражданам Монголии, отбывающим наказание за границей, организована регулярная работа по установлению связи с их семьями. На визит и содержание 132 граждан, отбывающих наказание за границей из дипломатических миссий, было потрачено 42,8 млн тугриков».

источник: madn.com

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