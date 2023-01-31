В Монголии сбережения в иностранной валюте выросли на 23,6 %

CentralAsia (MNG) - Сбережений срочных депозитов в национальной валюте составил 12,6 трлн тугриков ($ 3,61 млрд) на конец декабря 2022 года, что уменьшилось на 304,1 (2,5%) млрд тугриков ($ 87,2 млн) по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,4 (16,2%) трлн тугриков ($ 689 млн) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Что касается типа срочных депозитов в национальной валюте, то 11,3 (90,0%) трлн тугриков ($ 3,2 млрд) составляли депозиты физических лиц, а 1,3 (10,0%) трлн тугриков ($ 373 млн) составляли депозиты предприятий.

Сбережений срочных депозитов в иностранной валюте составили 4,9 трлн тугриков ($ 1,4 млрд), увеличившись на 196,4 (4,2%) млрд тугриков ($ 56,3 млн) по сравнению с предыдущим месяцем и на 936,9 млрд тугриков ($ 269 млн) (23,6%) по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

источник: madn.com

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