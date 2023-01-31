Число погибших в результате теракта в Пакистане превысило 80 человек

CentralAsia (CA) - В результате взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре погибли 83 человека, 57 получили ранения, сообщил представитель местной больницы. По его словам, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, передает Reuters.

Взрыв произошел вчера, 30 января, его устроил террорист-смертник, здание мечети обрушилось. В больницах по всему городу введен режим чрезвычайной ситуации. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Техрик-е Талибан Пакистан».