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Число погибших в результате теракта в Пакистане превысило 80 человек
Предыстория: В Пакистане при взрыве в мечети погибли 17 человек, ранены более 90 (видео)

CentralAsia (CA) -  В результате взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре погибли 83 человека, 57 получили ранения, сообщил представитель местной больницы. По его словам, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, передает Reuters.

Взрыв произошел вчера, 30 января, его устроил террорист-смертник, здание мечети обрушилось. В больницах по всему городу введен режим чрезвычайной ситуации. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Техрик-е Талибан Пакистан».

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