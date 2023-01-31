В Киеве заявили о неспособности ВСУ противостоять иранским ракетам

Баллистические ракеты Zolfaghar

CentralAsia (CA) - У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет средств для противодействия иранским баллистическим ракетам, заявил представитель Военно-воздушных сил (ВВС) страны полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона,

«Россия по-прежнему готова получать БПЛА (беспилотные летательные аппараты) и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их», — сказал он (цитата «Украинская правда»).

Чтобы сбивать такие ракеты, Украине нужны системы противовоздушной обороны, такие как американский Patriot PAC-3 последнего поколения и французские SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre), добавил Игнат.

Страны Евросоюза, США, Великобритания и Украина обвиняют Россию в использовании иранских беспилотников в ходе военного конфликта в Украине. Они также ввели санкции против производителей беспилотников в Иране. Россия и Иран отрицают поставки. В Иране признавали передачу вооружений России, однако, как утверждают власти, это произошло за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.