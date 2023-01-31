Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова. Фото

- Узбекистан, общество
- 12:37, 31 января 2023
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января — в день рождения Ислама Каримова — возложил цветы к подножию памятника первому президенту, сообщила пресс-служба главы государства.
Память первого президента почтили также представители палат Олий Мажлиса, Администрации президента и правительства, деятели науки и культуры и интеллигенция.
Глава государства ознакомился с ходом работ по созданию музея Ислама Каримова в комплексе.
Церемонии возложения цветов к памятникам Ислама Каримова прошли также в Самарканде и Карши.
Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Он руководил Узбекистаном с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта. В стране был объявлен трехдневный траур. Его похоронили на родине - в Самарканде.