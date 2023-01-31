Монголы будут использовать свою национальную платежную систему в Южной Корее

CentralAsia (MNG) - BC Card, подразделение финансовых услуг крупной южнокорейской телекоммуникационной компании KT, будет работать с центральным банком Монголии над созданием платежной системы между Южной Кореей и Монголией. Монголы могут использовать свою национальную платежную систему с помощью банкоматов в Южной Корее.

Согласно данным, опубликованным министерством иностранных дел Южной Кореи, по состоянию на июнь 2022 года в Южной Корее проживало 39 746 монголов. Всего в 2019 году Южную Корею посетили 113 864 монгольских туриста. На Монголию приходится наибольшая часть средних расходов на человека — 2070 долларов, за ней следует Китай — 1887 долларов. В период с 2014 по 2019 год количество монгольских туристов быстро росло, в среднем на 16,9 процента в год.

В заявлении BC Card говорится, что использование ₮-Card, монгольской национальной платежной системы, на долю которой приходится около 56 процентов местного рынка карточных платежей, будет доступно через банкоматы (ATMs) и в аффилированных магазинах в Южной Корее.

Решение о системе привязки платежей было принято в здании национального парламента Монголии 25 января, когда KT подписала соглашение с правительством Монголии о распределении минеральных ресурсов, которое поможет южнокорейским секторам, таким как бытовая техника и автомобильные запчасти, производить высокотехнологичные устройства.

источник: madn.com

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