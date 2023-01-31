Внучки Ислама Каримова опубликовали редкое семейное фото

- Узбекистан, общество
- 13:10, 31 января 2023
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- Обновлено: 14:38, 31 января 2023 Кыргызча
CentralAsia (UZ) - Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Марьям Тилляева — поделилась архивными фотографиями и видеороликом с дедушкой, которому 30 января исполнилось бы 85 лет.
Архивными фото Ислама Каримова поделилась и другая внучка первого президента Узбекистана - Иман Каримова.
Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Он руководил Узбекистаном с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта. В стране был объявлен трехдневный траур. Его похоронили на родине - в Самарканде.
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