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Внучки Ислама Каримова опубликовали редкое семейное фото

CentralAsia (UZ) -  Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Марьям Тилляева — поделилась архивными фотографиями и видеороликом с дедушкой, которому 30 января исполнилось бы 85 лет.

Архивными фото Ислама Каримова поделилась и другая внучка первого президента Узбекистана - Иман Каримова.

Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Он руководил Узбекистаном с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта. В стране был объявлен трехдневный траур. Его похоронили на родине - в Самарканде.

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