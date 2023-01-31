Монголия в этом году откроет посольство в Узбекистане

CentralAsia (MNG) - Монголия установила дипломатические отношения с Узбекистаном 25 января 1992 года. Однако в этой стране до сих пор нет постоянного дипломатического корпуса. С 2018 года посол Монголии по совместительству находится в Астане, а узбекский – в Пекине. Также визитов на высшем уровне пока не было.

Узбекистан имеет самое большое население и территорию в регионе. Также хорошо развита торговая и транспортная логистика. С открытием посольства в Узбекистане Монголия заинтересована в увеличении торговли со странами Центральной Азии и в поставках сельскохозяйственной продукции в страны региона.

В этом году Министерство иностранных дел Монголии запланировало открытие консульств в шести местах на территории Узбекистана.

В июне 2022 года Монголия ввела для граждан Узбекистана безвизовый режим сроком на 30 дней.

Монголия и Узбекистан в 2022 году отметили 30-летие с момента установления дипломатических отношений.

источник: madn.com

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