Закон о земле Монголии будет обновлен

CentralAsia (MNG) - Постоянный комитет по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству в настоящее время работает над пятью пакетами законопроектов о земельном праве для внесения на пленарное заседание Великого Государственного Хурала.

Действующий Закон о земле был принят в 2002 году. С тех пор в него 32 раза вносились поправки и не продлевался 20 лет. Обновление всего закона не только приведет к быстрому и эффективному разрешению споров, но и позволит осуществлять комплексное планирование для обеспечения межсекторального сотрудничества, выделения земли целевой группе граждан для строительства домов и, в первую очередь, заборов, а также позволит отдельным лицам и юридическим лицам для коммерциализации своей земли через открытые электронные рынки, а также для передачи и использования земли, находящейся в их владении, для торговли и оказания услуг.

Так, была создана рабочая группа в составе 21 члена во главе с депутатом Великого Государственного Хурала Тогтохсурэном Дуламдоржем для выработки рекомендаций и выводов по данному пакету законопроектов и других сопутствующих законопроектов и подготовки их для обсуждения на заседании пленарное заседание Великого Государственного Хурала.

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