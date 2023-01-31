В Казахстане весной повысятся тарифы на коммунальные услуги

CentralAsia (KZ) - Рост тарифов на коммунальные услуги ожидается в Казахстане весной – от 10% до 25%, самый большой рост будет в Риддере и Экибастузе, заявил журналистам во вторник в кулуарах правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает «Власть».

«Будет определенное повышение (тарифов). Это будет зависеть от конкретного субъекта монополии, конкретной организации, которая обслуживает, строит, энергоснабжает, будет зависеть от износа сетей», - сказал Куантыров.

Он отметил, что руководство Экибастузской ТЭЦ подавали заявку и просили повысить тариф на 107%.

«Мы на это пойти не можем. Ясно сказали. Скорее всего, повышение будет раза в четыре меньше», - подчеркнул министр, отметив, что владелец ТЭЦ должен также нести ответственность, поэтому «часть возьмет на себя бюджет, часть – жители».

В целом, по данным министра, рост тарифов в регионах будет от 10 до 25%. Наибольшее увеличение тарифов прогнозируется в Риддере и Экибастузе.

«В Экибастузе, там система уже совсем изношена. Они заявляли рост больше чем в два раза, но мы сдерживаем через другие механизмы. И Риддер», - уточнил Кунтыров.

При этом, заверил он, Миннацэкономики хочет сделать повышение тарифов плавным, чтобы, например, на тепло они выросли с 1 марта либо с 1 апреля.

«Чтобы тот человек, который получил (квитанцию), условно, за март в апреле, в марте температура будет выше, соответственно, использование тепла будет меньше. Чтобы они испытали на себя только один месяц, условно, за март, или за полмесяца – апрель. И потом они (граждане) дальше испытали (повышение) только на следующий зимний период», - объяснил министр, заключив, что, возможно, уже в апреле жители почувствуют на себе повышение тарифов.

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