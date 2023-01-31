Премьер-министр Монголии принял посла Республики Корея

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай сегодня принял посла Республики Корея в стране Ким Джун-гу и обменялась мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве. В начале встречи премьер-министр Оюун-Эрдэнэ поздравил г-на Ким Чжон Гу с назначением послом и вступлением в должность.

Премьер-министр выразил заинтересованность в привлечении инвестиций из Республики Корея в рамках государственной политики долгосрочного развития «Видение 2050» и «Политика нового возрождения» в соответствии с политикой Республики Корея, опыт учитывалось строительство города, внедрение передовых технологий в области экологии, здравоохранения и инфраструктуры.

Посол Республики Корея подчеркнул, что впервые с момента вступления в должность встречается с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, и выразил благодарность за встречу. Он заявил, что будет работать над тем, чтобы вывести отношения двух стран на новый уровень, прежде всего обогатить их экономическим содержанием.

Он также сообщил, что в феврале 2023 года посольство Республики Корея планирует организовать встречу для обмена идеями с представителями корейских компаний, работающих в Монголии.

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