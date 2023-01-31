В Казахстане за сутки зарегистрировали 46 случаев заражения кoрoнавируcом

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 46 новых случаев коронавирусной инфекции и три случая пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 405 848 случаев КВИ+ и 90 701 случай КВИ-.

На 31 января лечение получают 1 598 человек (1 454 КВИ+ и 144 КВИ-), из них в стационарах остаются 111 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 481 человек. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – один заболевший.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения