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МИД Азербайджана призвал своих граждан не посещать Иран

CentralAsia (CA) -  МИД Азербайджана рекомендовал гражданам не посещать Иран без необходимости.

«Учитывая нестабильную ситуацию в Иране и факт террористического акта, совершенного против дипмиссии Азербайджана, рекомендуем гражданам не посещать Иран без необходимости, а тем, кто уже находится в Исламской Республике, проявлять крайнюю осторожность и соблюдать правила безопасности», - говорится в сообщении МИД страны.

Ранее, 27 января произошло нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, был убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства.

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