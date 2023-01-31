МИД Азербайджана призвал своих граждан не посещать Иран

CentralAsia (CA) - МИД Азербайджана рекомендовал гражданам не посещать Иран без необходимости.

«Учитывая нестабильную ситуацию в Иране и факт террористического акта, совершенного против дипмиссии Азербайджана, рекомендуем гражданам не посещать Иран без необходимости, а тем, кто уже находится в Исламской Республике, проявлять крайнюю осторожность и соблюдать правила безопасности», - говорится в сообщении МИД страны.

Ранее, 27 января произошло нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, был убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства.