Число погибших после взрыва в мечети в Пакистане возросло до 90 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших при теракте в мечети в пакистанском городе Пешавар достигло 90 человек, передает радиостанция Radio Pakistan.

«Спасательная операция продолжается и разбираются обломки мечети», — говорится в сообщении.

По информации полиции, в больницу доставили более 200 пострадавших, из них порядка 100 госпитализированы, остальных выписали.

Ранее сообщалось о 83 погибших и 157 пострадавших. По сведениям издания News, тела 40 жертв уже передали семьям после вскрытия.