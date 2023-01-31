Число погибших после взрыва в мечети в Пакистане возросло до 90 человек
- Азия и мир, происшествия
- 15:41, 31 января 2023
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CentralAsia (CA) - Число погибших при теракте в мечети в пакистанском городе Пешавар достигло 90 человек, передает радиостанция Radio Pakistan.
«Спасательная операция продолжается и разбираются обломки мечети», — говорится в сообщении.
По информации полиции, в больницу доставили более 200 пострадавших, из них порядка 100 госпитализированы, остальных выписали.
Ранее сообщалось о 83 погибших и 157 пострадавших. По сведениям издания News, тела 40 жертв уже передали семьям после вскрытия.
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