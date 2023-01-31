Монгольские поклонники королевы уборки Мари Кондо разочарованы тем, что она «отказалась» от своих принципов

CentralAsia (MNG) - Мари Кондо, популяризировавшая во всем мире японскую упорядоченную жизнь, говорила, что после рождения третьего ребенка она отступила от своих принципов и в какой-то степени должна была «сдаться». В этом многие из ее монгольских последователей разочарованы и говорят, что ее «искусство наводить порядок в доме» очень подходило к кочевому образу жизни монголов, который сохраняет окружающую среду и минимальный образ кочевой жизни монголов.

Кондо приобрела мировую известность в 2014 году, когда ее первая книга «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома» была переведена на английский язык и опубликована в США, где стала бестселлером New York Times. Было продано более полутора миллиона экземпляров.

Ее вторая книга «Искры радости. Простая счастливая жизнь в окружении любимых вещей» была опубликована в 2016 году. На сегодняшний день книги Кондо продаются тиражом более 11 миллионов экземпляров в 40 странах. Ее «магия уборки» популярна по всему миру, а в 2018 году на Netflix был выпущен сериал Tidying Up With Marie Kondo, который пользуется большой популярностью как среди фанатов Кондо, так и среди обычных зрителей.

источник: madn.com

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