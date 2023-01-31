В министерствах и ведомствах Узбекистана произведены массовые кадровые назначения

CentralAsia (UZ) - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в ряде министерств и ведомств страны произведены кадровые назначения. Об этом сообщает УзА.

В частности, утверждены директорами:

Агентства инновационного развития при Министерстве высшего образования, науки и инноваций — Олимжон Туйчиев;

Агентства по оценке знаний и квалификаций при том же министерстве — Маджит Каримов;

Агентства специализированных образовательных учреждений при Министерстве дошкольного и школьного образования — Алишер Уббиев;

Агентства кинематографии при Министерстве культуры и туризма — Фирдавс Абдухаликов;

Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта — Тахир Назаров;

Агентства космических исследований и технологий — Шухрат Кадыров;

Агентства гидрометеорологической службы при Министерстве природных ресурсов — Шерзод Хабибуллаев;

Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства при Министерстве занятости и сокращения бедности — Мирзохид Убайдуллаев.

Также назначены председатели комитетов и инспекций:

Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами возглавил Рустамбек Курбанов;

Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта — Абдурахман Абдувалиев;

Комитет по делам семьи и женщин при Министерстве занятости и сокращения бедности — Озода Парпибаева;

Инспекцию по контролю за безопасностью железнодорожных перевозок при Минтрансе — Дониёр Ахмедов;

Инспекцию по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Минтрансе — Фахриддин Салихов;

Инспекцию по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций — Аъзам Абдуллаев;

Инспекцию по контролю за безопасностью водохозяйственных объектов при Министерстве водного хозяйства — Зафар Ирисбоев.

Указом президента назначены заместители министров ряда министерств.

Первым заместителем министра высшего образования, науки и инноваций Иброхима Абдурахманова утвержден Комилжон Каримов, заместителями — Шахлохон Турдикулова и Сарвархон Бузрукхонов.

Первым замминистра дошкольного и школьного образования (министр — Хилола Умарова) назначен Усман Шарифходжаев, заместителями — Темуржон Комилов, Дилшод Кенжаев и Узокбой Бегимкулов.

Пост первого замминистра цифровых технологий (министр — Шерзод Шерматов) занял Олег Пекось, заместителями главы Минцифры назначены Жамол Махсудов и Рустам Каримджанов.

Заместителями министра культуры и туризма (министр — Озодбек Назарбеков) назначены Баходир Ахмедов и Муроджон Маджидов.

Должность первого заместителя министра горного дела и геологии (министр — Бобир Исламов) получил Омонулло Насритдинов, заместителями министра назначены Аъзам Кадирходжаев и Азизхужа Кобилов.

Замминистра молодежной политики и спорта (министр — Адхам Икрамов) утверждены Дурдона Рахимова, Шахрилло Махмудов и Мурод Исмаилов.

Заместителями министра занятости и сокращения бедности (министр — Бехзод Мусаев) назначены Эркин Мухитдинов, Джамшид Абруев, Рано Турдибоева.

Административная реформа в Узбекистане стартовала в конце декабря 2022 года. Общая численность работников министерств и ведомств ограничена 56 573 единицами, число министерств и ведомств — 69. В том числе — 21 министерство, 12 комитетов (два из них имеют независимый статус), 25 агентств (три самостоятельных), 11 инспекций.

Количество вице-премьеров сократилось с восьми до четырех, им запретили одновременно занимать министерскую или иную руководящую должность. Аппарат кабинета министров упразднен, увеличилось число советников президента и их заместителей.

Некоторые министерства были ликвидированы или объединены. В частности, упразднено министерство по поддержке махалли (общины) и старшего поколения, министерство экономики объединено с министерством финансов, министерство дошкольного образования – с министерством школьного образования.