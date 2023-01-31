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Пентагон заявил о готовности применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи
Ллойд Остин (слева) и Ли Чжон Соп
Ллойд Остин (слева) и Ли Чжон Соп

CentralAsia (CA) -  США привержены обязательству применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он поднял эту тему на пресс-конференции с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом в Сеуле.

«Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны»,— сказал Остин.

Он также осудил действия КНДР, заявив, что в 2022 году северокорейские власти совершили «беспрецедентное число провокаций». Как отметил глава Пентагона, США и Южная Корея считают, что КНДР дестабилизирует ситуацию в регионе.

Ситуация на Корейском полуострове снова обострилась в декабре 2022 года, после того как беспилотники Северной Кореи вторглись в южнокорейское воздушное пространство. Они сумели пересечь межкорейскую границу впервые с 2017 года. Тем не менее Южная Корея хочет разработать новый план объединения с КНДР.

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