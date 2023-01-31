В Узбекистане рассказали, каким будет февраль в этом году

CentralAsia (UZ) - «Узгидромет» опубликовал прогноз погоды на февраль. Узбекистанцев ждет переменчивая погода, днем температура будет в пределах от 3 до 17 градусов тепла, ночью – от 8 градусов мороза до 7 градусов тепла, сообщает Podrobno.uz.

В феврале на территорию республики будет поступать влажный и относительно теплый воздух с районов Средиземноморья.

В первую декаду февраля преобладающая температура будет ночью в пределах 0-5 градусов тепла, местами до 2 градусов мороза, днем – от 3 до 8 градусов тепла, местами – до 10-12 градусов тепла, по северу ночью – от 3 до 8 градусов мороза, днем – от 2 до 7 градусов тепла.

В первую декаду будет много осадков. Дожди временами пройдут по всей территории республики. Также будут осадки в виде дождя местами с кратковременным переходом в снег.

В дальнейшем до конца февраля ожидаются колебания температуры ночью от 0-5 градусов мороза до 2-7 градусов тепла, днем – от 2-7 градусов тепла до 12-17 градусов тепла.

В отдельные дни по республике местами пройдут осадки в виде дождя и снега.