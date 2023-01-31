Токаев высказался о смоге в Астане

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что из-за низких темпов газификации в Астане ухудшается экология, сообщается на сайте Акорды.

На совещании по вопросам развития столицы президент отметил, что газификация города, на которую из бюджета выделены большие средства, «идет со скрипом». Еще одной важной задачей Токаев назвал обеспечение стабильного электроснабжения.

«В 2019 году был завершен первый этап магистрального газопровода «Сарыарка». Задача акимата - довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Сейчас организованное газоснабжение имеют только 8 тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология - в морозные дни дым от печного отопления формирует над городом густой смог», - сказал он.

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