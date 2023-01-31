Минобороны России сообщило о взятии Благодатного в ДНР

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CentralAsia (CA) - Российские войска взяли населенный пункт Благодатное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

Также за сутки на донецком направлении было уничтожено до 50 украинских военных. ВС России также ликвидировали самоходную артиллерийскую установку французского производства Caesar, американскую артиллерийскую систему М-777 и гаубицу «МСТА-Б».

На купянском направлении были ликвидированы до 45-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у населенного пункта Ямполовка ДНР и Серебрянского лесничества. Было уничтожено более 60 украинских военных и четыре боевые бронемашины.

Еще 40 военных ВСУ, а также один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа ликвидированы на Южно-Донецком направлении.

Около населенных пунктов Угледар и Катериновка в ДНР были уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и два склада с боеприпасами ВСУ в около Михайловки и Змиевки Херсонской области.

Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области. Также уничтожены пять беспилотников в ЛНР и Херсонской области. Перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Златоустовка ДНР и Скадовск Херсонской области.

Всего с начала военных действий в Украине уничтожены:

381 самолет, 206 вертолетов, 2987 беспилотника;

402 ЗРК;

7691 танк и другие боевые бронемашины;

997 боевых машин реактивных систем залпового огня;

3970 орудий полевой артиллерии и минометов;

8229 единиц специальной военной автомобильной техники.