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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 342 дня военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 31 января.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 127 500 (+850) человек,

танков – 3 201 (+0) ед,

боевых бронированных машин – 6 378 (+9) ед,

артиллерийских систем – 2 197 (+1) ед,

РСЗО – 454 (+1) ед,

средств ПВО – 221 (+0) ед,

самолетов – 293 (+0) ед,

вертолетов – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 951 (+4) ед,

крылатых ракет – 796 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 048 (+7) ед,

специальной техники – 200 (+1) ед.

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