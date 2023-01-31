Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 342 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:52, 31 января 2023
- Просмотров: 1770
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 31 января.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 127 500 (+850) человек,
танков – 3 201 (+0) ед,
боевых бронированных машин – 6 378 (+9) ед,
артиллерийских систем – 2 197 (+1) ед,
РСЗО – 454 (+1) ед,
средств ПВО – 221 (+0) ед,
самолетов – 293 (+0) ед,
вертолетов – 284 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 951 (+4) ед,
крылатых ракет – 796 (+0) ед,
кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 5 048 (+7) ед,
специальной техники – 200 (+1) ед.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.