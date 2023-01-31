Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 342 дня военных действий

Азия и мир, политика

17:52, 31 января 2023

Просмотров: 1770

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 31 января. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 127 500 (+850) человек, танков – 3 201 (+0) ед, боевых бронированных машин – 6 378 (+9) ед, артиллерийских систем – 2 197 (+1) ед, РСЗО – 454 (+1) ед, средств ПВО – 221 (+0) ед, самолетов – 293 (+0) ед, вертолетов – 284 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 951 (+4) ед, крылатых ракет – 796 (+0) ед, кораблей/катеров – 18 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 5 048 (+7) ед, специальной техники – 200 (+1) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia