Токаев предложил обсудить приватизацию крупных медицинских учреждений в Астане

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что правительству в рамках демонополизации пора рассмотреть целесообразность приватизации крупных организаций здравоохранения, передает «Власть».

«Продолжают поступать жалобы касательно низкого качества и доступности медицинских услуг в столице. Немаловажную роль во многом играет растущая демография. За последние 10 лет население Астаны увеличилось в 2,5 раза. Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы. В поликлиниках очереди, в родильных домах нехватка мест, и они перегружены на 68%. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам», - сказал Токаев во вторник в ходе совещания по развитию столицы.

Он возмутился, что приемные покои в детских больницах не оборудованы. А детский травматологический пункт в столице – единственный, где всегда очень много пациентов. При этом многопрофильная детская больница №3 работает только как инфекционная, и там до сих пор нет хирургической, офтальмологической и травматологической помощи, тогда как «для столицы это неприемлемо».

«Поручаю министерству здравоохранения совместно с акиматом города решить все обозначенные вопросы детской медицины столицы. Вместе с тем некоторые больницы, несмотря на наличие ресурсов, в погоне за сиюминутной выгодой закрывают некоторые медицинские направления. Так, в недавно приватизированном Национальном научном медицинском центре перестали оказывать высоко востребованную помощь пациентам после пересадки почек. Алихан Асханович (Смаилов, премьер-министр), пора в рамках демонополизации рассмотреть целесообразность приватизации крупных организаций», - поручил глава государства.

Помимо этого, по его словам, в столице остается острой проблема дефицита медиков, которую нужно решать, так как не хватает более 600 различных специалистов.

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