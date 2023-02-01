Монгольский судья выдвинут на выборах в Международный уголовный суд

CentralAsia (MNG) - Двадцать первая сессия Ассамблеи государств-участников (АГУ) Римского статута Международного уголовного суда (МУС) открылась сегодня в конференц-центре Всемирного форума в Гааге, Нидерланды.

По приглашению председателя суда Петра Хофманского в заседании приняли участие председатель Верховного суда Монголии Д. Ганзориг, кандидат на выборах судьи МУС Д. Эрдэнэбалсурэн и другие члены Верховного суда Монголии.

Заседание проходило на тему Целевого фонда для жертв (TFV), Борьба с безнаказанностью за геноцид, Преступления против человечности, Военные преступления и Преступления агрессии и помощь в защите человечества от злодеяний.

Председатель Суда Петр Хофмански, Прокурор Суда Карим Хан и Председатель Международного Суда Джоан Э. Донохью приняли монгольских судей и обсудили будущее сотрудничество и расширение возможностей для монгольских судебных служащих для участвовать в обучающих программах МУС.

В 2023 году в Улан-Баторе пройдет Азиатская конференция МУС, в которой планирует принять участие президент МУС Петр Хофмански.

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