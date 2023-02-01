В Монголии пандемия и экономический кризис спровоцировали снижение рождаемости

CentralAsia (MNG) - По данным Статистического управления Монголии, число родивших женщин составляет 65 090, а живорождений - 67 874.

Каждая ставка снизилась на 8,5% и 8,1% с 2021 года соответственно. В Улан-Баторе и аймаках Баян-Өлгий, Увс, Орхон, Говьсумбэр рождаемость, число родившихся на 1000 человек, была на 0,1-4,5% выше, чем в среднем по стране, а в других аймаках этот показатель был ниже на 0,1-11,1%. чем в среднем по стране. Например, число живорождений в аймаке Төв уменьшилось на 8,5%, что является рекордно низким показателем.

Основными факторами этого падения стали пандемия и экономический кризис.

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