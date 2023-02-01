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США готовятся передать Украине дальнобойные ракеты, — Reuters
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Позднее агентство уточнило, что речь идет о самонаводящихся ракетах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), дальность действия которых составляет 150 км. Разработку вели компании Boeing и Saab Group, оружие запускается из ракетных комплексов типа РСЗО M270 и HIMARS.

C начала российских военных действий в Украине США выделили Киеву $26,7 млрд на помощь в области безопасности. С июня прошлого года Соединенные Штаты поставили украинским силам 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и боекомплекты к ним. Для HIMARS на Украине поставляются ракеты GMLRS со спутниковой системой наведения, которые могут поражать цели на дальности до 80 км (50 миль).

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