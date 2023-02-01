В России более 9 тыс. россиян незаконно мобилизовали, - генпрокурор РФ

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CentralAsia (CA) - Более 9 тыс. незаконно мобилизованных россиян вернулись домой, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тыс. граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе тех, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы», — сказал Краснов.

По его словам, мобилизация выявила «массу существенных проблем» и заставила пересмотреть подходы в организации воинского учета и формирования баз данных военнослужащих.

Частичная мобилизация проводилась с 21 сентября прошлого года, в конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о ее завершении: задание по призыву 300 тыс. человек было выполнено. Некоторые категории граждан, включая студентов, многодетных отцов, сотрудников ИТ-компаний, могли воспользоваться отсрочкой от призыва.

В январе этого года командующий объединенной группировкой войск в Украине Валерий Герасимов заявил, что система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована к современным реалиям, поэтому «пришлось все исправлять на ходу».